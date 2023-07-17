Захарова: за год по реализации второй части зерновой сделки не было сделано ничего

Захарова: за год по реализации второй части зерновой сделки не сделано было ничего Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Когда Россия подписывала зерновую сделку и меморандум с ООН по экспорту, страну всегда убеждали, что все пункты соглашения будут соблюдаться, но за год реализации второй части сделки не было сделано ничего. Об этом сообщили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Заблокированы счета, никакие заверения, что проблема будет решена, не были реализованы. Что стало с аммиакопроводом? Он был подорван именно киевским режимом. Так что это не Россия призывает выполнить какие-то обязательства, а речь идет о грубейшем нарушении со стороны участников сделки взятых на себя обязательств, — подчеркнула Захарова.

Также она добавила, что после этого и начался очередной виток вседозволенности со стороны преступного киевского режима.

Ранее Мария Захарова заявила, что агония Украины оставляется за собой кровавые следы, а их действия можно квалифицировать как международный терроризм.