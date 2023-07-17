В Красноярске задержали двух человек, вымогавших у Олега Митволя 100 млн рублей

В Красноярске задержали двух мужчин за вымогательство у Олега Митволя 100 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярске двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве около 100 миллионов рублей у находящегося под следствием председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в данный момент подозреваемые находятся на допросе, после которого им будет выбрана мера пресечения. При этом защита бывшего чиновника воздержалась от комментариев, сославшись на соответствующую просьбу Митволя.

В свою очередь защита экс-чиновника отказалась от комментариев, сославшись на согласование позиции с Митволем.

Напомним, руководитель фирмы “Красноярск ТИЗИС” обвиняется в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Бизнесмена задержали в Москве в июне прошлого года в момент, когда он пытался улететь в Дубаи и привезли в СИЗО Красноярска. В свою очередь Митволь согласился сотрудничать со следователями.