«Хотела покончить с собой»: актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали Фото: из соцсетей

Актрису Ольгу Шувалову, которая известна по ролям в сериалах «Все умрут, а я останусь» и «Улицы разбитых фонарей», экстренно госпитализировали с отравлением. Об этом рассказали в Telegram-канале Baza.

По данным источника, после оказания ей помощи, актриса призналась врачам, что хотела свести счеты с жизнью, однако причину такого желания она так и не раскрыла.

Ранее стало известно, что легендарный российский ведущий Николай Дроздов попал в больницу. Позже стало известно, что ему сделали операцию по замене хрусталика глаза. Поводов для беспокойства о состоянии Дроздова нет, за ним постоянно наблюдает его супруга Татьяна Петровна.

Проблемы со зрением у Николая Дроздова начались после неудачного падения на льду минувшей зимой, а операцию его уговорил сделать друг семьи художник Никас Сафронов. Сейчас ведущему проводят восстановительные процедуры.