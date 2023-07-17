Минобороны: Российские военные отбили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 17 июля 2023 года сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили украинские атаки в зоне проведения специальной военной операции.

Так, на Донецком направлении российские военные из подразделения "Южный" отразили 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки наносились в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в ЛНР и ДНР.