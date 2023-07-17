Российские войска уничтожили до 320 военных ВСУ на Донецком направлении Фото: REUTERS

Вооруженные сил России уничтожили за прошедшие сутки на Донецком направлении до 320 украинских военных, сообщает Министерство обороны РФ.

«Уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Российскими войсками были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 53-й механизированной и 25 воздушно-десантной бригад ВСУ в Луганской и Донецкой народной республиках, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВСУ потеряли на Донецком направлении до 270 бойцов.