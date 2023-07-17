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НовостиПолитика17 июля 2023 11:26

Российские войска уничтожили до 320 военных ВСУ на Донецком направлении

Украинские военные потеряли за сутки несколько единиц различной техники
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили до 320 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили до 320 военных ВСУ на Донецком направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные сил России уничтожили за прошедшие сутки на Донецком направлении до 320 украинских военных, сообщает Министерство обороны РФ.

«Уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Российскими войсками были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 53-й механизированной и 25 воздушно-десантной бригад ВСУ в Луганской и Донецкой народной республиках, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВСУ потеряли на Донецком направлении до 270 бойцов.