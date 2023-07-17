Эксперты предрекли, что 2023 год станет самым жарким в истории Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2023 год с вероятностью 80 процентов может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Эксперты связывают это не только с ростом среднемировых температур, но и с увеличением выбросов парниковых газов. Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на аналитиков Berkeley Earth.

На данный момент самым жарким периодом в истории считается промежуток с 2016 по 2020 год, но рекордные температуры 2023 года могут обновить предыдущие рекорды.

В исследовании отмечается, что на ускорение темпов глобального потепления оказывает влияние природная аномалия «Эль-Ниньо», которая нагревает воды в экваториальной части Тихого океана. Помимо этого, средняя температура поверхности Атлантического океана достигла рекордного значения в 32,2 градуса Цельсия около побережья Флориды.

Стоит напомнить, что буквально третьего июля человечество пережило самый жаркий день на Земле. Средняя температура была выше 17 градусов Цельсия, чего не было с начала наблюдений в 1979 году.