Коммерческий спутник США WorldView-2 дважды за месяц снимал Крымский мост, фото: most.life

Крымский мост снимали из космоса незадолго до совершения теракта 17 июля 2023 года, при помощи американского коммерческого спутника WorldView-2 компании Maxar. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте владельца спутника.

На сайте Maxar были опубликованы карты снимков со спутника WorldView-2, на которых зафиксирован Крымский мост. Кадры из космоса датированы 20 июня и 12 июля 2023 года.

Напомним, что США уже неоднократно подтверждали предоставление Украине разведданных со спутников, которые затем применяются для нужд ВСУ. В последнем пакете военной помощи США Киеву этот пункт указан уже официально.

Ранее KP.RU сообщил, что 17 июля 2023 года Украина применила два надводных беспилотника для удара по Крымскому мосту. В результате погибли двое гражданских - супружеская пара из Белгородской области, которая отдыхала в Крыму.

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