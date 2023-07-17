Путин передал привет участникам спецоперации из Иркутской области

Путин не сомневается в надежности «крепких ребят» из Сибири, участвующих в СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в надежности сибиряков, участвующих в спецоперации на Украине. Российский лидер передал привет защитникам из Сибири через губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кобзев на встрече с Путиным подарил ему фотографию сибиряков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, подписанную самими бойцами.

“Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: „Не подведем!“ И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки — надежные ребята”, — сказал Путину губернатор.

“Сомнений нет”, — ответил глава государства.

Также Кобзев передал Путину благодарности от российских бойцов и заверения, что они всегда стоят на страже Родины и с честью защищают отечество. Путин попросил Кобзева передать им всем привет.

Каждый день российские солдаты мужественно выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Сайт KP.RU собирает истории особо отличившихся защитников родины и показывает настоящие примеры доблести и отваги.

Например, недавно российский боец группировки “Юг” в одиночку остановил атаку заблудившейся группы ВСУ на Донецком направлении, несмотря на полученную контузию.