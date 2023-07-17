В России в 2024 году создадут первые шесть самолетов МС-21

Президент Владимир Путин с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Фото: kremlin.ru

Иркутский авиазавод реконструируют полным ходом. Об этом и не только Владимиру Путину рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Но начался доклад с обсуждения экономики.

- У нас в целом по стране был небольшой спад ВВП (-2,1% по данным Росстата — Ред.), а в Иркутской области – плюс 3%, - похвалил президент.

- Мы подобрали в рамках налоговой базы и систематизировали свою работу, и у нас налоги выросли и составили уже более двух триллионов рублей, - добавил Кобзев.

На это все сухие цифры. А конкретно они означают, к примеру, подъем авиапрома. Губернатор рассказал, что реконструкция авиазавода идет полным ходом.

- Те задачи, которые сегодня авиазавод берет на себя – а это шесть бортов в 2024 году, – он выполняет, - заверил глава области.

Еще регион не отказывается от своего участия в расширении Транссиба. Другой супер-проект: социальная газификация городов. Пока в регионе доступ к голубому топливу имеют только 1% населения!

- В любом случае ждем «Силу Сибири – 2», - подчеркнул Кобзев.

В конце губернатор передал президенту фотографию солдат из области.

- Не могу сегодня вам не передать. Это наши…

- Ребята, военнослужащие, - подсказал Владимир Владимирович.

- Да, здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!». И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята.

- Сомнений нет, - согласился Путин.