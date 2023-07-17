Экс-советник Пентагона Макгрегор: США за минуту могут спровоцировать эскалацию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон может за считанные минуты спровоцировать эскалацию конфликта и оказаться в эпицентре военных действий.

“Для американской элиты неким преимуществом было то, что они могли играть жизнями людей, при этом не подвергая своих граждан опасности, но это, как я уже говорил, может резко измениться всего за одну или две минуты”, — отметил военный в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Макгрегор предупредил, что для опасной эскалации конфликта достаточно всего одного опрометчивого шага США. При этом, по его мнению, Вашингтон даже потерял контроль над ситуацией в зоне конфликта на Украине.

Полковник подчеркнул, что прямое вступление Вашингтона в конфликт неизбежно приведет к серьезным последствиям, поскольку простые американцы плохо разбираются в ситуации на Украине, а многие из них даже не смогут найти ее на карте мира.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у блока НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс не готов к такому сценарию, в то время как российская экономика процветает и уже стала мощнее, чем когда-либо в истории.