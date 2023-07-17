NDR: Ещё одного участника рок-группы Rammstein обвинили в сексуальном насилии Фото: СОЦСЕТИ

Две женщины обвинили Кристиана Флаке Лоренца, клавишника германской рок-группы Rammstein, в сексуальном насилии. Прежде такие обвинения выдвигались только в адрес солиста группы Тилля Линдеманна. Об этом сообщило радио NDR, совместно с газетой Süddeutsche Zeitung.

Как уверяют потерпевшие, первый инцидент произошёл ещё в 2002 году, в Бранденбурге. 17-летняя поклонница группы поехала в загородный дом Лоренца по личному приглашению Линдеманна, где распивала алкоголь вместе с музыкантами. По её словам, пока девушка находилась в полубессознательном состоянии, клавишник якобы вступил с ней в «интимную близость, не получив согласия».

Второй описываемый случай произошёл ещё раньше, в 1996 году, когда Rammstein была малоизвестной, местечковой группой. В одном из отелей города Гера Линдеманн, Лоренц и барабанщик Кристоф Шнайдер распивали спиртное с поклонницей, а на утро женщина, якобы, проснулась голой, с ощущением сильной боли внизу живота.

Предъявлены ли официальные обвинения - не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за скандала с сексуальным насилием от сотрудничества с Rammstein начали отказываться крупные лейблы.