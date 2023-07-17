В Белоруссии пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник Фото: Минобороны РФ

Погранслужба Белоруссии сбила украинский беспилотник, проникнувший в воздушное пространство республики.

“Украинская сторона продолжает провокационные действия, связанные с преднамеренным залетом беспилотников на территорию Республики Беларусь. Очередной инцидент зафиксирован 16 июля в Брагинском районе”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Наряд пограничников, охранявший границы республики около реки Днепр, обнаружил разведывательный украинский БПЛА и сбил его при помощи радиоэлектронного ружья. По данному инциденту инициирован административный процесс, проводится проверка. С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь.

Напомним, российские инженеры регулярно совершенствуют мобильные системы РЭБ для противодействия вражеским беспилотникам. Недавно НПО "Кайсант" представило новую систему борьбы с БПЛА “Аргус-Антидрон”, выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета.