Хуснуллин: опоры Крымского моста не пострадали после теракта

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в понедельник, 17 июля, заявил, что, предварительно, опоры железнодорожной части Крымского моста не повреждены после террористического акта. Что касается автомобильное части, то специалисты завершают ее обследование.

«Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают», - проинфомировал Хуснуллин.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

На место происшествия по поручению президента России Владимира Путина выехал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее он заявлял, что специалисты определяют степень повреждений Крымского моста и ближе к вечеру 17 июля станут понятны сроки его восстановления.

Планируется, что Хуснуллин также выступит на вечернем совещании, которое проведет российский лидер. Оно будет показано в эфире и посвящено ситуации вокруг Крымского моста.

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