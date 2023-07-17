Аналитик Зельцер: после 21 июля доллар может снизиться до 85 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

21 июня Банк России проведет очередное заседание. Это станет основным финансовым событием недели в России. Эксперты прогнозируют увеличение ключевой процентной ставки на 50 или даже 100 базисных пунктов.

Эксперту по фондовому рынку Михаилу Зельцеру полагает, что такое решение позволит снизить валютный ажиотаж, как как доллар начнет сдавать свои позиции.

После сильного падения рубля в июне-июле, сейчас наблюдается стабилизация. Доллар торгуется в области 90 рублей за единицу. Евро и юань подстраиваются к глобальному тренду и растут с некоторым опережением по отношению к «американцу».

После решение ЦБ о повышении ставки, рубль начнет стабилизироваться.

- Это позволит сбить валютный ажиотаж и подтолкнет рубль на выход из консолидации последних дней – в базовом варианте оцениваем коррекцию доллара в область 85-83,5 рублей как наиболее вероятный исход, - сказал Зельцер РИАМО.

В свою очередь начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что курс в 87 рублей - комфортный для российского бюджета.

-Комфортный курс доллара для бюджета находится в пределах 87-100 руб. Можно рассматривать уровень 100 руб. за доллар как потенциальную пиковую точку ослабления рубля, - сказал он "Газете.ru".

Ослабление курса российской валюты повлечет за собой увеличение стоимости розничных товаров. Об этом в беседе с телеканалом «360» сообщил проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

На этой неделе российская валюта будет торговаться в диапазоне 90–93 рубля за доллар. Об этом сообщил «Известиям» аналитик Георгий Ващенко 17 июля.