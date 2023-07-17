В США считают, что Россия полностью разгромит ВСУ к концу лета Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят полное поражение уже к концу лета 2023 года. Такого мнения придерживается бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, которым он поделился в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По мнению американского разведчика, украинская армия находится в критическом состоянии. Главным тому доказательством служит признание президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в том, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Риттер уверен, что решение Вашингтона направить Киеву кассетные боеприпасы не поможет Украине на передовой. Российские военные, исходя из положения дел в ВСУ, смогут одержать победу к концу лета или же к началу осени 2023 года, считает Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы из-за дефицита обычных снарядов. Российский лидер подчеркнул, что такой акт является преступным.