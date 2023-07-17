Стали известны новые подробности о здоровье актера Ивана Краско

Сын Ивана Краско рассказал, что артиста переводят из реанимации в обычную палату Фото: Артем КИЛЬКИН

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско днем в понедельник, 17 июля, будет переведен из реанимации в обычную палату. Об этом рассказал сын артиста Федор Краско.

«Сейчас его переводят в обычную палату», - цитируют Краско-младшего РИА Новости.

Напомним, 92-летнего Ивана Краско срочно госпитализировали утром 13 июля, когда он был на даче. Проснувшись, актер почувствовал, что у него отнялись рука и нога. Когда артист не смог встать с кровати самостоятельно, он позвал на помощь своего младшего сына Федора. Молодой человек вызвал скорую, а уже через несколько часов Краско прооперировали.

Позже помощница артиста Дарья Пашкова сообщила, что Краско продолжает находиться в реанимации после перенесенной операции из-за инсульта.

В беседе с KP.RU Пашкова также рассказывала, что причиной госпитализации Краско стал тромб, который врачи уже «извлекли». Теперь артисту стало легче, он вновь может двигать рукой и ногой.