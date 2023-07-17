Spiegel: сканер вирусов слил данные 5600 сотрудников спецслужб США и Германии Фото: REUTERS

Онлайн-сканер вирусов VirusTotal, принадлежащий корпорации Alphabet (также владеет поисковиком Google), стал причиной слива личных данных 5600 сотрудников спецслужб США и Германии. Об этом сообщило германское издание Spiegel.

«Речь идет о списке из 5600 имен, включая сотрудников американской секретной службы АНБ (Агентство национальной безопасности) и немецких разведывательных служб. Все они были зарегистрированы на платформе IT-безопасности VirusTotal», - заявили в издании.

В списке пострадавших от утечки множество критически важных ведомств и служб как США, так и Германии. Так, под удар попало киберкомандование Штатов, Министерство юстиции и даже ФБР. В Берлине ситуация не легче, там оказались слиты данные федерального управления уголовной полиции, службы военной контрразведки и секретного подразделения федеральной разведывательной службы (BND).

Помимо США и ФРГ, пострадали также некоторые ведомства Тайваня, Великобритании и Нидерландов. Сообщается, что в сеть утекли только имена и электронные почты сотрудников этих спецслужб.

Ранее KP.RU сообщил, что весной 2023 года уже была серьёзная утечка данных из Пентагона. Например, слитая информация подтвердила слежку США за генсеком ООН Антониу Гутерришем.