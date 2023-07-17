Что произошло за день 17 июля: главные новости

Предполагаемой причиной крушения Су-25 называют отказ двигателя Фото: REUTERS

Штурмовик Су-25 потерпел крушение рядом с городом Ейском в Краснодарском крае. Самолет во время учебного полета упал в Азовское море. Предварительной причиной ЧП называют отказ двигателя. Пилот катапультировался буквально за секунды до падения воздушного судна.

Глубокой ночью 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. Именно так ЧП классифицировал Национальный антитеррористический комитет.

В результате теракта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста и погибла молодая супружеская пара, находившаяся в автомобиле в момент взрыва. Их несовершеннолетняя дочь с травмами средней степени тяжести направлена в реанимацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический акт на Крымском мосту ночью 17 июля был совершен со стороны киевского режима при помощи спецслужб США и Великобритании.

Россия официально проинформировала ООН, Турцию и Украину о возражении против продления так называемой «зерновой сделки». Соглашение де-факто остановлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах из Египта, так как в стране были зафиксированы случаи неустановленной болезни. Ее симптомы схожи с лихорадкой Денге.

Министерство внутренних дел Приднестровья сообщило о смерти лидера Союза оппозиционных сил республики Олега Хоржана. На теле политика него обнаружены признаки насильственной смерти.

Актрису Ольгу Шувалову, которая известна по ролям в сериалах «Все умрут, а я останусь» и «Улицы разбитых фонарей», экстренно госпитализировали с отравлением. По словам источника, она призналась врачам, что хотела покончить с собой.