GT: США хотят отсрочить неизбежное поражение отправкой Украине кассетных боеприпасов Фото: EAST NEWS

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что решением отправить Киеву кассетные боеприпасы Вашингтон показал свое нежелание признать поражение на Украине.

“За приз в виде защиты гордости Вашингтона и отсрочки неизбежного поражения его ставленников в Киеве, Украина будет превращена в очередной Вьетнам, Лаос, Камбоджу или Ирак — государство, усыпанное кассетными боеприпасами”, — написал военный в статье для Global Times.

По мнению Берлетика, Вашингтон пошел на этот шаг из-за неспособности американского ОПК покрыть нужды украинской армии в артиллерийских снарядах, однако из-за этого тысячи мирных украинцев погибнут уже после окончания конфликта. Военный подчеркнул, что подобное оружие не сделает ВСУ сильнее и не поможет Вашингтону добиться своих целей на Украине.

Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг также отмечал, что кассетные боеприпасы не помогут ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ и даже помешает украинским подразделениям вести наступление.

В свою очередь в Минобороны России напомнили, что ВС РФ имеют значительный запас подобного оружия, но не применяли его в ходе конфликта. Из-за решения о поставках Вашингтон вынуждает зеркально отвечать на возникшую угрозу, отметили в ведомстве.