Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июля 2023 14:01

GT: США хотят отсрочить неизбежное поражение отправкой Украине кассетных снарядов

В статье указано, что после завершения конфликта тысячи украинцев будут гибнуть от этих боеприпасов
Сергей ЧИКОВ
GT: США хотят отсрочить неизбежное поражение отправкой Украине кассетных боеприпасов

GT: США хотят отсрочить неизбежное поражение отправкой Украине кассетных боеприпасов

Фото: EAST NEWS

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что решением отправить Киеву кассетные боеприпасы Вашингтон показал свое нежелание признать поражение на Украине.

“За приз в виде защиты гордости Вашингтона и отсрочки неизбежного поражения его ставленников в Киеве, Украина будет превращена в очередной Вьетнам, Лаос, Камбоджу или Ирак — государство, усыпанное кассетными боеприпасами”, — написал военный в статье для Global Times.

По мнению Берлетика, Вашингтон пошел на этот шаг из-за неспособности американского ОПК покрыть нужды украинской армии в артиллерийских снарядах, однако из-за этого тысячи мирных украинцев погибнут уже после окончания конфликта. Военный подчеркнул, что подобное оружие не сделает ВСУ сильнее и не поможет Вашингтону добиться своих целей на Украине.

Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг также отмечал, что кассетные боеприпасы не помогут ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ и даже помешает украинским подразделениям вести наступление.

В свою очередь в Минобороны России напомнили, что ВС РФ имеют значительный запас подобного оружия, но не применяли его в ходе конфликта. Из-за решения о поставках Вашингтон вынуждает зеркально отвечать на возникшую угрозу, отметили в ведомстве.