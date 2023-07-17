Совбез ООН на встрече по Украине обсудит ситуацию вокруг зерновой сделки

Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос по зерновой сделке Фото: REUTERS

Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки на заседании по Украине. Об этом заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Заседание СБ ООН по Украине состоится 17 июля ориентировочно в 22:00 по московскому времени. Ожидается, что российскую сторону будет представлять постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее 17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка может считаться остановленной. Позже Министерство иностранных дел РФ уточнило, что черноморская инициатива прекращает свою работу начиная со вторника, 18 июля. Причиной приостановки соглашения стало невыполнение западными партнерами своих обязательств по отношению к России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как один из партнеров зернового механизма, заявил, что зерновая сделка "ушла в историю". При этом он считает, что президент России Владимир Путин на самом деле хотел бы, чтобы черноморская инициатива работала дальше.