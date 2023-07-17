Ирина Волк: альтернативный сухопутный маршрут в Крым займёт у водителей 5-6 часов Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобилисты, которые выберут альтернативный маршрут в Крым, проведут в дороге от пяти до шести часов. Для поддержания скорости и порядка движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют участникам дорожного движения, что общая протяженность маршрута от КПП Ростовской области до КПП Джанкой составляет около 400 км, весь маршрут можно проехать за 5-6 часов», - заявила Волк.

Уточняется, что для проезда по это маршруту надо иметь при себе документы на автомобиль, паспорта для взрослых и свидетельства о рождении для детей. Рекомендуемый маршрут движения: Таганрог (Ростовская область) - Мариуполь - Мелитополь - Джанкой (Республика Крым).

Ранее KP.RU сообщил, что 17 июля 2023 года Украина нанесла новый удар по Крымскому мосту, применив два надводных беспилотных аппарата.