Пилот упавшего в Азовское море Су-25 погиб

Пилот штурмовика Су-25, который упал в Азовское море в Краснодарском крае, погиб. Информацию об этом в понедельник, 17 июля, подтвердил глава Ейского района Роман Бублик.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», - написал Бублик в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, у летчика не сработал спасательный жилет. Он запутался в стропах и захлебнулся.

По данным «КП-Кубань», мужчину пытались реанимировать, когда достали из воды, но безуспешно.

Напомним, днем 17 июля в интернете были опубликованы кадры видеозаписи очевидцев крушения самолета на границе Щербиновского и Ейского районов в Краснодарском крае. Позже местный оперштаб подтвердил информацию, уточнив, что разбился штурмовик Су-25.

Позже Минобороны России сообщало, что самолет потерпел крушение в акватории Азовского моря во время учебного полета. Согласно предварительной информации, причиной крушения штурмовика стал отказ двигателей.