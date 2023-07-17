Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без России

Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России Фото: EAST NEWS

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Киев надеется продолжить поставки сельхозпродукции по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждет решение ООН и Турции.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки из-за невыполнения условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва уже уведомила Турцию, Украину и ООН о своем решении.

В свою очередь МИД РФ отметил, что Кремль отзывает гарантии судоходства, обозначенные в рамках Черноморской инициативы, сворачивает гуманитарный коридор и возвращает северо-западному району Черного моря статус временно опасного. Киевский режим использовал этот коридор как прикрытие в атаках на объекты военной и гражданской инфраструктуры России, считают в министерстве.

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