Актриса Ольга Шувалова могла попытаться покончить с собой после ссоры с соседкой Фото: с личной страницы в соцсети.

Актриса Ольга Шувалова в больнице, врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное. Звезды фильма «Все умрут, а я останусь» попала в больницу.

Неудачная попытка уйти из жизни, к сожалению, не первая для нее. Актриса уже пыталась свести счеты с судьбой, но тогда ее удалось спасти. Медики уверены, что и на этот раз им удастся поставить на ноги 37-летнюю пациентку.

Актрису доставили в больницу из квартиры на Арбате, где она снимала комнату. В комнате, где живет женщина нашли много лекарственных препаратов.

По одной из версий, причиной трагедии стали профессиональные неудачи актрисы. В последнее время у нее почти не было работы. Когда-то Ольга дебютировала в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и запомнилась по роли в клипе на песню Вячеслава Бутусова «Девушка по городу».

Затем была работа с режиссером Гай Германикой и участие в фильмах «Счастье мое» и «Итальянец». Ольга мечтала о большой популярности, ее узнавали на улицах. Но в последнее время работы стало меньше.

Режиссеры перестали приглашать ее на роли, что привело к тому, что звезда замкнулась в себе. Психологические проблемы множились и росли, как снежный ком.

Дети и семейные заботы никак не отвлекали Ольгу от творческих неудач. Как стало известно сайту mk.ru, в последнее время актриса обращалась к врачам.

В ее окружении допускают, что Ольга вовсе не хотела умереть, куда больше она старалась привлечь к себе внимание. Возможно, хотела, чтобы о ней заговорили, а может пыталась напугать соседку по коммуналке, с которой она повздорила накануне.

Именно соседка была последней, с кем общалась актриса. Ей знаменитость присылала сообщения с угрозами, после чего и была госпитализирована.