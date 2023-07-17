Болеть за ЦСКА с выгодой

В этом году новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 21 июля. Чемпионат России 2023-2024 откроет встреча футболистов московского «Динамо» и «Краснодара». А вот один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории футбола – ЦСКА сразится с «Уралом» на следующий день, 22 июля..

Этот сезон для армейцев особенный. Весной этого года клуб отметил свое 100-летие, и во время Чемпионата «кони» намерены показать всю свою силу. С праздником клуб поздравил даже президент страны Владимир Путин.

«Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений — тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу. Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА — в числе признанных лидеров российского и мирового спорта», — говорилось в сообщении главы государства.

Специально для поклонников армейцев в этом году ПСБ выпустил «Клубную карту ПФК ЦСКА», которая позволит футбольным фанатам получать уникальные призы и пользоваться скидками в официальных магазинах клуба. Программа лояльности даст спортивным болельщикам широкий набор привилегий: за расчеты картой на сумму от пяти тысяч рублей фанатам клуба будут начисляться бонусные баллы – «БитКони», которые потом можно обменять на призы из каталога ПФК ЦСКА. Это и футболки с подписями любимых футболистов, и мячи с автографами всей команды, и многое другое. Более того, накопленные «БитКони» можно будет просто обменять на рубли и потратить на все, что захочется

«Клубная карта ПФК ЦСКА» — это важнейший продукт, которым, уверен, будут успешно пользоваться многие поклонники клуба», — сказал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

«Среди наших клиентов много футбольных болельщиков, поэтому в партнерстве с ПФК ЦСКА мы создали интересный продукт для тех, кто по-настоящему любит спорт. «Клубная карта ПФК ЦСКА» от ПСБ – это не только удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами, но и возможность разнообразить свой спортивный досуг, получая новые впечатления от участия в специальных мероприятиях клуба, обменивая накопленные баллы на уникальные призы с автографами любимых футболистов - это бесценные эмоции, за которые мы любим спорт», — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Карта подготовлена ПСБ совместно с ПФК ЦСКА специально для любителей спорта, выпущена на основе платежной системы «Мир», а значит пользователям будет доступна не только спортивная программа лояльности, но и программа лояльности самой национальной платежной системы.