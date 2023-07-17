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НовостиВ мире17 июля 2023 15:18

Экс-глава полиции Нью-Йорка: Секретная служба знает, чей кокаин нашли в Белом доме

Он считает, что никого не нашли, потому что не хотели
Екатерина КОСОБОКОВА
Экс-глава полиции Нью-Йорка: Секретная служба знает, чей кокаин нашли в Белом доме

Экс-глава полиции Нью-Йорка: Секретная служба знает, чей кокаин нашли в Белом доме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший начальник полиции Нью-Йорка Бернард Керик считает, что Секретной службе известно, кому принадлежит кокаин, найденный в Белом доме. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами газеты New York Post.

«Они никого не нашли, потому что они не хотели никого найти», - отметил Керик.

По мнению экс-начальника полиции, которого считают приближенным к бывшему президенту США Дональду Трампу, Секретная служба трижды меняла место обнаружения наркотиков потому, что таким образом она хотела замести следы.

На то, что Секретная служба знает, чей кокаин, по данным Керика, указывают последние о месте обнаружения кокаина - там нет камер. Бывший начальник полиции пояснил, что специалисты могли отследить того, кто оставил кокаин, тогда, когда тот подходил к месту обнаружения наркотиков.

В начале июля стало известно, что в Белом доме нашли пакетик с кокаином. Позже в Вашингтоне заявили, что вряд ли им удастся установить личность того, кто пронес наркотик в Белый дом, ссылаясь на большую проходимость западного крыла здания.