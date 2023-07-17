Экономист рассказал, что будет с курсом рубля Фото: REUTERS

На данный момент рост курса валют может быть обусловлен событиями в Крыму, но это может оказать только скоротечное влияние. Если же ничего серьезно не изменится, то можно ожидать курс доллара в 90-92 рубля. Такое заявление сделал экономист Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

Также прогнозом по поводу курса рубля в ближайшее время поделился и экономист Михаил Беляев. По его мнению на данный момент нет перспектив кардинального изменения ситуации, поэтому курс доллара наверняка будет оставаться в районе 90 рублей.

На портале RT привели его слова, в которых он предположил, что рубль может немного укрепиться на следующей неделе, но вероятно укрепление будет небольшим и скорее всего российская валюта отыграет 50 копеек.

На фоне некоторых волнений национальной валюты стало известно, что россияне стали чаще открывать вклады в экзотических валютах, а вот доля вкладов в евро и долларах сократилась до 86,6 процентов. Такую статистику опубликовали на сайте телеканала 360.