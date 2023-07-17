Минцифры России предложило приравнять электронные водительские права к физическим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры России подготовило проект постановления федерального кабмина, согласно которому электронные водительские права приравниваются к физическим. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Предъявление в электронном виде сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», - сказано в проекте постановления.

О планах перехода на электронные водительские права еще в 2019 году заявляла Госавтоинспекция. Планировалось, что такое удостоверение станет полноценной заменой привычных пластиковых карточек.

В январе 2023 года электронное водительское удостоверение стало доступно в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В Минцифры РФ тогда сообщили, что в онлайне появились не только права, но и копия свидетельства регистрации транспортного средства. Отмечалось, что для предъявления данных документов не нужен доступ к интернету.