Политолог Оленченко: осенью в Польше могут обостриться антиукраинские настроения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью 2023 года в Польше пройдут парламентские выборы, в рамках предвыборной кампании среди граждан страны могут усилиться противоречия, которые касаются целесообразности поддержки Украины. Такое предположение сделал политолог Владимир Оленченко в беседе с «Лентой.ру».

Он также подчеркнул, что официальная позиция правящей партии Польши далеко не всегда совпадает с мнением граждан.

На сайте телеканала 360 рассказали, что большая часть поляков негативно относятся к тому, что государство одаривает беженцев за счет своих же граждан. Из-за этого все большую популярность набирает партия «Конфедерация свободы и независимости», представители которой выступают против «привилегированного положения» украинских беженцев в Польше.

В это же время нынешнее руководство страны даже в день той самой «Волынской резни» передало Киеву новое вооружение. На сайте телеканала ОТР привели слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который напомнил, что те события унесли жизни сотни тысяч этнических поляков. Именно тогда Украинская повстанческая армия устроила настоящий геноцид польского народа.

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