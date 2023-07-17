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НовостиОбщество17 июля 2023 15:52

Прокуратура Москвы оспорит отказ ужесточить меру пресечения мужу блогера Чекалиной

Ведомство настаивает на домашнем аресте для супруга Лерчек
Екатерина КОСОБОКОВА
Прокуратура Москвы оспорит отказ ужесточить меру пресечения мужу блогера Чекалиной

Прокуратура Москвы оспорит отказ ужесточить меру пресечения мужу блогера Чекалиной

Фото: Александр РОГОЗА

Прокуратура Москвы в понедельник, 17 июля, проинформировала о том, что внесла апелляцию на постановление об отказе ужесточить меру пресечения супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину (Артемчек).

«Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда», - сказано в заявлении надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что ранее решением данного суда было отказано в удовлетворении ходатайства о замене меры пресечения Чекалину в виде запрета определенных действий на домашний арест.

Сайт KP.RU писал о том, что Следственный комитет РФ потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Лерчек и Артемчек и перевести их под домашний арест. По мнению следствия, супруги неоднократно нарушали запрет определенных действий, а именно, опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу.

Ранее блогера Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также было арестовано имущество супругов.