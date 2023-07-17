Прокуратура Москвы оспорит отказ ужесточить меру пресечения мужу блогера Чекалиной Фото: Александр РОГОЗА

Прокуратура Москвы в понедельник, 17 июля, проинформировала о том, что внесла апелляцию на постановление об отказе ужесточить меру пресечения супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину (Артемчек).

«Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда», - сказано в заявлении надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что ранее решением данного суда было отказано в удовлетворении ходатайства о замене меры пресечения Чекалину в виде запрета определенных действий на домашний арест.

Сайт KP.RU писал о том, что Следственный комитет РФ потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Лерчек и Артемчек и перевести их под домашний арест. По мнению следствия, супруги неоднократно нарушали запрет определенных действий, а именно, опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу.

Ранее блогера Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также было арестовано имущество супругов.