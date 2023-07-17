Российские ученые создали препарат для фотодинамической терапии рака Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские ученые разработали новый светочувствительный препарат для фотодинамической терапии рака. Его основой стали производимые фототрофными бактериями вещества бактериахлорина. Об этом рассказали «Газете.Ru» в НИТУ МИСИС.

Новый препарат показал отличный результат в испытаниях на мышах и смог эффективно подавить рост опухоли легкого. С его помощью выживаемость больных может увеличиться на 50%.

Также ранее стало известно, что российским ученым удалось разработать новаторский метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Они смогли разработать подход на основании использования наночастиц, которые высвобождают действующее вещество только внутри раковых клеток. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.

Удивительным лечебным свойством от онкологии обладает и коронавирус. О таком свойстве вируса рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, слова которого привели на портале RT. Произойти это могло из-за вызванного ковидом цитокинового шторма, который принимал инфекцию за сепсис.