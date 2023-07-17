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НовостиВ мире17 июля 2023 16:33

«Час сидят в телефоне»: президент Киргизии нашел замену ленивым местным рабочим

Киргизия от безысходности наняла рабочих из Дубая для строительства Белого дома
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна наняла рабочих из Дубая для строительства Белого дома

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна наняла рабочих из Дубая для строительства Белого дома

Фото: REUTERS

Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что строительство нового Дома правительства завершится в сентябре этого года. По его словам, достраивать здание будут рабочие из Дубая, они заменят местных мастеров, у которых час уходил на обед, еще час - на телефон и еще столько же - на перекур.

«На объекте работали около 500 кыргызских рабочих. Работали по пять часов в день вместо положенных восьми часов. От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек», - цитирует Жапарова 24.kg.

Сайт KP.RU ранее писал, что за первый квартал 2022 года в Россию с целью трудоустройства въехали 842 тысячи человек - это более чем в четыре раза выше данных 2021 года. Тогда сообщалось, что в стране находится 3,35 млн трудовых мигрантов - на четверть больше, чем год назад.