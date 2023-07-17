«Час сидят в телефоне»: президент Киргизии нашел замену ленивым местным рабочим

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна наняла рабочих из Дубая для строительства Белого дома Фото: REUTERS

Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что строительство нового Дома правительства завершится в сентябре этого года. По его словам, достраивать здание будут рабочие из Дубая, они заменят местных мастеров, у которых час уходил на обед, еще час - на телефон и еще столько же - на перекур.

«На объекте работали около 500 кыргызских рабочих. Работали по пять часов в день вместо положенных восьми часов. От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек», - цитирует Жапарова 24.kg.

Сайт KP.RU ранее писал, что за первый квартал 2022 года в Россию с целью трудоустройства въехали 842 тысячи человек - это более чем в четыре раза выше данных 2021 года. Тогда сообщалось, что в стране находится 3,35 млн трудовых мигрантов - на четверть больше, чем год назад.