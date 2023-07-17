БелТА: Белоруссия согласовала открытие совместных с Россией учебно-боевых центров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белоруссия ратифицировала создание совместных с Россией военно-учебных центров, в которых военнослужащие государств будут проходить общую подготовку. Соответствующий закон подписал 17 июля 2023 года президент Республики Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

Соглашение между Россией и Белоруссией предполагает, что на базе воинских частей в двух государствах будут созданы специальные центры для совместной военной подготовки. Документ определяет порядок взаимодействия министерств обороны РФ и Белоруссии, основные задачи военно-учебных центров и организацию их всестороннего обеспечения.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко назвал сроки завершения перевозки российского тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии. По словам президента республики, весь оговоренный объём ТЯО будет поставлен до конца 2023 года.