Аксенов: до конца суток очередь из автомобилей на Керченской переправе ликвидируют

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, сообщил, что очередь из автомобилей на Керченской паромной переправе будет ликвидирована до конца суток. Такое заявление он сделал на совещании по ситуации вокруг Крымского моста.

«Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию разрешить и очередь ликвидировать», - сообщил глава Крыма.

Он добавил, что за сегодняшний день удалось перевезти свыше 255 грузовиков и 20 автобусов с гражданами.

Сайт KP.RU ранее писал, что ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных дронов Вооруженных сил Украины частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила.

В воскресенье, 16 июля, ГУ МЧС по Крыму сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы. На следующий день Минтранс России проинформировал о возобновлении движения паромов.

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