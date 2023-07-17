Врач рассказала об опасности привычки класть ногу на ногу Фото: pexels.com

Сидячая поза для человека неестественная, поскольку позвоночник и мышечный корсет создан для бега и ходьбы, а закидывая ногу на ногу, можно серьезно ухудшить осанку. О таких последствиях рассказала врач-невролог Замира Бекмурзаева в беседе с РИАМО.

Она отметила, что подобная поза увеличивает нагрузку на позвоночник в два раза и со временем в позвоночнике появляются дегенеративные изменения, приводящие к ряду болезней, которые надо будет лечить квалифицированному неврологу.

К неврологу стоит обратиться, если у вас начались частые головные боли. Они также могут быть вызваны проблемами с позвоночником и еще рядом проблем со здоровьем. Чаще всего первичные боли — мигрень и головная боль напряжения. Об этом рассказал врач Валерий Куваев, слова которого опубликовали на портале Life.ru.

Чтобы не допускать проблем с позвоночникам, стоит и внимательно относиться к физическим нагрузкам. Людям, которые весят более ста килограммов, надо отказаться от интенсивных занятий, поскольку позвоночник и без того испытывает колоссальные нагрузки. Такой совет дали «Известия», цитируя тренера Наталью Давыдову.