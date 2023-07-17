Туристка рассказала про обстановку в Крыму после теракта на мосту

Туристка из Нижнего Новгорода заявила о спокойной обстановке в Крыму после теракта Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ночью 17 июля в Крымский мост попал украинский дрон, погибла семья из Белгородской области. Муж и жена скончались на месте, их 14-летняя дочка находится в больнице.

Движение по одной полосе ограничено, многих смогли развернуть. Выезд с полуострова осуществляют по новым территориям.

Происшествие самая обсуждаемая тема, в том числе на крымских пляжах. Туристка из Нижнего Новгорода Анна поделилась с «Газетой.Ru», что не собирается прерывать свой отдых. Она отметила, что среди отдыхающих паники не наблюдается. Что касается возвращения домой, то семья намерена воспользоваться паромной переправой или поехать через Мариуполь.

- Мы сюда поехали и мы знали, что едем в военное время, что всякой гадости можно ожидать, что мост — это стратегический объект, который у них как бельмо на глазу, поэтому всеми способами будут пытаться подгадить, - говорит девушка.

Про новую дорогу через Мариуполь знают почти все отдыхающие и рассматривают именно этот маршрут.

Девушка поделилась, что отдыхает в Крыму с 2016 года, на этот раз туристов значительно меньше.

Анна отметила, что ездит на отдых в Крым с 2016 года. По ее наблюдениям, в этом году туристов стало намного меньше.

- Вчера мы были в Ялте, позавчера в Севастополе — таких пустых набережных я не видела вообще никогда. Это пиковый сезон, обычно там все кишело народом, а сейчас мы спокойно гуляем, - поделилась она.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу суток. Об этом 17 июля заявил на совещании с президентом РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.

Одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена. Необходимо ее демонтировать. Также Хуснуллин отметил, что опоры искусственного сооружения не повреждены, передает газета "Известия".

Тем временем, первый из трех паромов с легковыми машинами и пассажирами на борту вышел из Крыма в сторону Краснодарского края в 17:30. На обратном пути судно заберет с собой транспорт, который остался на накопительных парковках в краевых портах, передает телеканал "360".

Ранее, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT допустил, что атаковавши Крымский мост беспилотные надводные аппараты могли быть спущены с гражданских судов.