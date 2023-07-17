В Новосибирске открыли полезный вирус для борьбы с кишечными инфекциями Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирские ученые открыли вирус, заражающий бактерии, который может быть использован для борьбы с кишечными и раневыми инфекциями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

При этом именно в летний период кишечная палочка и сальмонелла считаются самыми опасными инфекциями. Об этом рассказал врач Андрей Продеус, слова которого привели на сайте телеканала 360. Людям стоит внимательно обращаться с водой в жаркое время года, чтобы минимизировать риск заражения.

Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, стоит тщательно выбирать водоемы, в которых можно купаться. Так, например, не рекомендуется купаться там, где обитают лебеди. Нельзя игнорировать таблички «Купаться запрещено».

В воде могут быть бактерии, который провоцируют множество болезней, в том числе и угнетающих нервную систему человека. Симптомы заболевания могут проявиться не сразу, а лишь спустя несколько недель. Об этом рассказала дерматовенеролог Александра Филева, советы которой опубликовали на портале Life.ru.