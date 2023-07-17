Лепс: «Мечтаю раздать долги и заработать ещё миллионов сто долларов» Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый российский певец Григорий Лепс, в прошедшие выходные отметивший своё 61-летие, рассказал журналистам о своих планах на ближайшее будущее и о мечтах. Больше всего артист мечтает раздать свои долги и заработать крупную сумму денег, о чём он рассказал «Пятому каналу».

«Раздать долги и заработать ещё миллионов сто долларов», - ответил на соответствующий вопрос о мечтах Лепс.

Также певец рассказал, что у него сейчас очень много работы, но несмотря на это, он умудряется найти удовольствие и радость в плотном графике. Лепс поблагодарил россиян и Бога за то, что работа у него в принципе есть, поскольку многие его коллеги лишились заработка или потеряли его значительную часть.

Помимо прочего, Лепс упомянул, что незадолго до дня рождения всё же съездил в отпуск вместе с детьми, но где был - уточнять не стал.

Ранее KP.RU сообщил, что Лепс откровенно рассказал о своём предательстве в личных отношениях с женой, что послужило причиной развода.