Стоматолог рассказала об условиях установки зубных имплантов Фото: Shutterstock

Установка зубного импланта нужна в случае, если потерян один или несколько зубов-антагонистов. Об этом рассказала стоматолог Мария Балакирева в беседе с NEWS.ru.

— Имплантация нужна при потере зубов-антагонистов. Например, верхний шестой стоит на месте, а нижнего шестого нет. Естественно, при жевательной нагрузке шестой верхний будет искать своего антагониста и найдет его в виде десны, сама десна будет повреждаться, — подчеркнула Балакирева.

Она также предостерегла от установки имплантов людей с диабетом, онкологическими заболеваниями и болезнями десен. Также эксперт порекомендовала перед установкой зубных имплантов обязательно пройти полную диагностику, чтобы избежать негативных последствий.

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