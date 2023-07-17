Легковые автомобили начали перевозить через Керченскую паромную переправу Фото: Дмитрий СТЕШИН

Первый паром с легковыми автомобилями двинулся в сторону Краснодарского края с помощью Керченской паромной переправы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, перед переправой со стороны Крыма образовалась пробка примерно в 200 машин. Постепенно количество автомобилей сокращается.

Уточняется, что сейчас на Керченской переправе работают три парома, которые могут за день перевести 600-700 транспортных средств.

В воскресенье, 16 июля, ГУ МЧС по Крыму сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы. На следующий день Минтранс России заявил о возобновлении движения паромов.

На совещании, посвященном ситуации вокруг Крымского моста, глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что очередь из автомобилей на Керченской паромной переправе будет ликвидирована до конца суток.

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