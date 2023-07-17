Россиянам рассказали, как добиться увеличения зарплаты Фото: Shutterstock

Каждый работник по найму может самостоятельно повлиять на уровень зарплаты. Так, например, можно брать себе дополнительные задачи, которые принесут заработок, либо изначально обговорить индивидуальный план развития с работодателем. Об этом рассказала HR-эксперт Яна Алферова в беседе с «Подмосковье сегодня».

— Работодатель должен постоянно встречаться с сотрудником в рамках оценки его результатов. В этом индивидуальном плане должны быть прописаны компетенции, которые сотруднику нужно нарастить. Также обсуждается то направление, в котором нужно развиваться, — подчеркнула Алферова.

Также она добавила, что часто работодатель заинтересован давать своим сотрудникам дополнительные оплачиваемые задачи, чтобы не брать еще одного работника. Помимо этого, человеку необходимо выходить к руководству с инициативами, которые могут по достоинству оценить рвение сотрудника.

Ранее KP.RU рассказывал, что «зарплатой мечты» россияне считают доход от 133 до 221 тысячи рублей в месяц. Удивительно, но самые большие аппетиты в плане оплаты труда оказались не у москвичей, а у жителей Тюменской области.