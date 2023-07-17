В Адыгее нашли тело туриста из Краснодара, утонувшего месяц назад в реке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели в понедельник, 17 июля, завершили поиски 28-летнего спортсмена из Краснодара Артура Дамичари, который пропал месяц назад в Адыгее. Тело туриста было обнаружено спасателями в районе Гранитного каньона.

По информации «КП-Кубань», молодой человек не смог выплыть после прыжка в горную реку в Адыгее. В спасательной операции, которая длилась месяц, участвовали сотрудники МЧС, волонтеры и друзья спортсмена.

Зона поиска была разбита на несколько участков, привлекались также спецтехника, плавсредства и беспилотный летательный аппарат.

Сайт KP.RU ранее писал, что за два дня в Анапе обнаружили тела трех туристов, утонувших в море. В городе был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. Несмотря на запрет на купание, толпы людей продолжали заходить в море в сильнейший шторм.