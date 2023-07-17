Эксперт рассказала, какие эмодзи неэтично использовать в переписке Фото: Shutterstock

Люди все чаще стали использовать эмодзи в мессенджерах, но некоторые из них лучше не использовать в переписке, поскольку они могут трактоваться по-разному. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова в беседе с «Абзацем».

— По этикету, в любой переписке, даже дружеской, запрещены различные эмодзи, копирующие жесты. Например, большой палец вверх или знак «ок», когда указательный и средний палец подняты вверх. Эти жесты в разных странах трактуются по-разному, — подчеркнула Холгова.

Так, например, довольно популярный жест «ок» в арабских странах может означать грязное ругательство. У разных народов есть свои характерные жесты, поэтому стоит отказаться от подобных эмодзи и не забывать об этом при личном общении.

Альбина Холгова рассказала и о популярном эмодзи со сложенными вместе ладонями, которые якобы молят о чем-то. Принято считать, что человек не должен никого умолять, а для того, чтобы попросить что-либо, лучше вовсе отказаться от использования любых эмодзи.

Ранее KP.RU рассказывал, что неискреннее использование эмодзи в переписках может вылиться в большую внутреннюю трагедию. Ученые считают, что частое использование смайлов может привести к отсранению от реальных чувств.