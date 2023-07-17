Хуснуллин: движение автомобилей по Крымскому мосту полностью запустят к 1 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в понедельник, 17 июля, рассказал, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября. Такое заявление он сделал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября», - проинформировал вице-премьер.

Напомним, ночью на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

На место происшествия по поручению российского лидера выехал Хуснуллин. По его словам, повреждений опор Крымского моста нет, они в нормальном состоянии. Ранее вице-премьер также сообщил, что движение по Крымскому мосту может быть частично восстановлено к часу ночи.

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