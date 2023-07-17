США впервые прокомментировали теракт на Крымском мосту

Блинкен: США следят за ситуацией на Крымском мосту, Киев сам выбирает тактику боя Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник, 17 июля, прокомментировал террористический акт на Крымском мосту. Он заявил, что Украина должна сама решать, как вести военные действия.

В то же время он добавил, что в США мониторят ситуацию в связи с происходящим.

Напомним, ночью на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал неизбежный ответ РФ на теракт, организованный на Крымском мосту. Путин подчеркнул, что произошедшее является очередным терактом киевского режима, не несущим в себе никакой стратегической ценности. По словам главы государства, мост уже давно не применяется российскими военными, по нему не перевозят грузы для нужд армии. Крымским мостом сейчас пользуются только гражданские лица.

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