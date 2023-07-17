Захарова обвинила ООН в провале миссии по гарантиям выполнения зерновой сделки Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 17 июля, заявила, что руководство Организации Объединенных Наций (ООН) провалило миссию по гарантиям выполнения зерновой сделки.

«К сожалению, свою миссию посредническую или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки Организация объединенных наций, непосредственно генсекретарь и секретариат под его началом, провалили», - отметила дипломат в эфире «Соловьев Live».

По словам Захаровой, большую часть времени в ООН занимались реализацией соглашения, в то же время, не выполняя обещания, которые были даны России. Она уточнила, что от организации только звучали «красивые и замечательные» слова, которые не были реализованы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена. Он уточнил, что Москва сразу же вернется к реализации зерновой сделки, как только будут выполнены условия России.

Позже заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что решение об остановке зерновой сделки является окончательным, каких-либо переговоров по этому поводу не ведется.

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