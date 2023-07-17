Путин поручил скорректировать Стратегию нацполитики РФ с учетом новых регионов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом новых регионов. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Советом при президенте России по межнациональным отношениям обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», - говорится в документе.

Кроме того, в поручении указана в том числе:... интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной нацполитики России.

Срок выполнение поручения указан до 1 декабря 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что трофейная западная военная техника будет изучаться российскими специалистами.

13 июля президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября утвердить национальный проект по беспилотным летательным аппаратам.

Помимо этого глава государства подчеркнул, что нацпроект по беспилотникам необходимо учитывать как приоритет в бюджете, чтобы реализовать его в назначенные сроки.

Ранее Владимир Путин предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных.