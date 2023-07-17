Самолет упал на ангар в Польше, погибли пять человек Фото: Архив "КП"

В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, в результате пять человек погибли, несколько ранены, об этом сообщили спасательные службы.

Как сообщило Польское агентство печати, самолет с парашютистами во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где в это время люди прятались от непогоды. Авиакатастрофа произошла в 40 км от Варшавы в селе Хрцинно.

Спасатели уточнили, что погиб пилот самолета и еще четыре человека, пострадали пять человек.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля Минобороны России сообщило, что самолет СУ-25 потерпел крушение в акватории Азовского моря во время учебного полета. Согласно предварительной информации, причиной крушения штурмовика стал отказ двигателей.

Пилот штурмовика Су-25, который упал в Азовское море в Краснодарском крае, погиб, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

По предварительной информации, у летчика не сработал спасательный жилет. Он запутался в стропах и захлебнулся.