Путин поручил принять допмеры против дискриминации по национальности в Сети Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры против распространения информации, унижающей людей по национальности. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», - сказано в поручении.

До 1 сентября должны быть представлены предложения по решению этого вопроса.

Ответственными за исполнение назначены Генпрокурор Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом новых регионов.

В инициативе главы государства указана в том числе и интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики России. Срок выполнение поручения указан до 1 декабря 2023 года.

13 июля глава государства дал поручение до 1 сентября 2023 года утвердить национальный проект по беспилотным летательным аппаратам.

Владимир Путин подчеркнул, что этот нацпроект по беспилотникам необходимо учитывать приоритетным в бюджете, чтобы реализовать его в назначенные сроки.