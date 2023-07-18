Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ на 26 июля Фото: REUTERS

Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совбеза ООН по теме преследования последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат указал, что Запад всячески пытается не замечать действия киевского режима, в том числе и в отношении собственного населения, включая преследование последователей канонической православной церкви.

Полянский отметил, что это «не оставляет сомнений в том, что, даже когда режим начнет хватать на улице и расстреливать всех несогласных с губительной и антинародной политикой нынешней власти, вы на это с легкостью закроете глаза».

«Но об этом мы подробно поговорим на запрошенном нами на 26 июля заседании», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, 14 июля Киевский районный суд изменил меру пресечения митрополиту традиционной Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу на содержание под стражей до 14 августа, с возможностью внесения залога в 33 миллиона гривен.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел с апреля этого года находится под домашним арестом. Однако недавно СБУ выдвинуло священнослужителю новые обвинения по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религии и «отрицании вооруженной агрессии России». Митрополит считает уголовное преследование политическим заказом и принимает сложившуюся ситуацию «абсолютно спокойно и с честью».

Еще 31 марта митрополит Павел предсказал, что в скором времени может начаться «разбройнический напад» на Киево-Печерскую лавру.

Напомним, киевский режим прямо заявляет о готовности физически зачистить каноническую церковь на Украине, а некоторые представители украинских властей и вовсе открыто радуются горящим православным храмам.